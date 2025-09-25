Kamyonete silahlı saldırı: Şoför ağır yaralandı

İstanbul Sultanbeyli'de bir kamyonetin önü kimliği belirsiz kişilerin kullandığı bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen şüpheliler, yanlarındaki silahlarla kamyonet şoförüne ateş açtı.

Kurşunlardan kaçmaya çalışan şoför, kamyoneti hareket ettirdi. Ancak yaralanan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, karşı yönden gelen otomobile ve yol kenarındaki ağaca çarptı. O

layı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan kamyonet şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



MERMİ EVİN CAMINA İSABET ETTİ



Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasında, saldırıda ateşlenen mermilerden birinin, çevredeki bir evin camına isabet ettiği belirlendi. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.