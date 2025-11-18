Kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca sürükledi

18.11.2025 22:55

Kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca sürükledi
DHA

Batman'da bir sürücü, kullandığı kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca yolda sürükledi.

Batman-Beşiri kara yolu, Kıra Dağı mevkiinde ismi öğrenilmeyen sürücü, kullandığı kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca sürükledi. 

Kamyonet başka bir sürücü tarafından durdurulurken, at yaralandı. Olay anı trafikteki diğer kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sürücünün atın araca bağlı olduğunu unutup yola çıktığı ileri sürüldü. 