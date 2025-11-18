Batman-Beşiri kara yolu, Kıra Dağı mevkiinde ismi öğrenilmeyen sürücü, kullandığı kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca sürükledi.



Kamyonet başka bir sürücü tarafından durdurulurken, at yaralandı. Olay anı trafikteki diğer kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sürücünün atın araca bağlı olduğunu unutup yola çıktığı ileri sürüldü.