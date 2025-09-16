Kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

Salihli-Alaşehir kara yolu Kabazlı Mahallesi yakınlarında A.Ç'nin (53) kontrolündeki 10 AKY 538 plakalı kamyonet, Atakan Güngör'ün (44) kullandığı bisiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kasksız bisikletin sürücüsü Güngör, yol kenarına savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güngör, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Atakan Güngör, kurtarılamadı.

A.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.