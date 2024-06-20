Kamyonetin çarptığı Down sendromlu kişi can verdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kamyonetin çarptığı Down sendromlu kişi yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Kamyonetin çarptığı Down sendromlu kişi can verdi

Kocatepe Mahallesi'nde yolda yürüyen 38 yaşındaki Down sendromlu Mustafa Öztürk'e plakası öğrenilemeyen Ş.Ç. idaresindeki kamyonet çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öztürk'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından yakalanan sürücü Ş.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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