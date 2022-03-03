Kamyonetin çarptığı liseli Ömer kurtarılamadı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan 14 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Geyik, hastanede hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 03.03.2022 - 16:03

Kamyonetin çarptığı liseli Ömer kurtarılamadı

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'da kamyonetin çarptığı 14 yaşındaki Ömer, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Didim-Söke yolu Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ömer Geyik'e, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Abdurrezzak Gür yönetimindeki kamyonet çarptı.

Ömer Geyik Ömer Geyik

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Geyik, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı öğrenci, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ömer Geyik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Abdurrezzak Gür ise gözaltına alındı.

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