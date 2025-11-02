Kamyonetin çarptığı paramedik son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de trafik kazasında yaşamını yitiren paramedik Nazmine Demirel, gözyaşlarıyla uğurlandı.

Kaza, 27 Ekim Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi.

Kamyonetin çarptığı Nazmine Demirel, yaşamını yitirdi.

Demirel, memleketi Pazar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pazar Merkez Sahil Camii'nde öğle namazının hemen ardından kılınan cenaze törenine Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar, çok sayıda sağlık çalışanı, ailesi ve sevenleri katıldı.

Demirel cenazenin ardından ilçeye bağlı Zafer Mahallesi'nde defnedildi.