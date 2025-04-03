Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Sivas'ta kamyonet yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ismi öğrenilemeyen kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sivas'ta T.A. yönetimindeki kamyonet, Yeşilyurt Mahallesi Sivas-Erzincan kara yolu Sultan Şehir Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen kadın, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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