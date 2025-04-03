Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sivas'ta T.A. yönetimindeki kamyonet, Yeşilyurt Mahallesi Sivas-Erzincan kara yolu Sultan Şehir Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen kadın, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



