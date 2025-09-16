Kamyonetin çarptığı bisikletli ölü
Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 44 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, Salihli-Alaşehir Karayolu'nun Kabazlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre A.Ç. (53) idaresindeki 10 AKY 538 plakalı kamyonet, Atakan Güngör (44) idaresindeki bisikletliye arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Atakan Güngör, olay yerindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Güngör, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, kamyonet sürücüsü A.Ç.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.
- Trafik Kazası
- Manisa Salihli
- Manisa