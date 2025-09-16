Kamyonetin çarptığı bisikletli ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 44 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kamyonetin çarptığı bisikletli ölü

'da kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Salihli-Alaşehir Karayolu'nun Kabazlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre A.Ç. (53) idaresindeki 10 AKY 538 plakalı kamyonet, Atakan Güngör (44) idaresindeki bisikletliye arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Atakan Güngör, olay yerindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Güngör, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, kamyonet sürücüsü A.Ç.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...