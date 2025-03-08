Kamyonetinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki Mahmutköy kavşağı yakınında akşam saatlerinde ormandaki toprak yolda park halinde bulunan 39 LV 386 plakalı kamyonetin yanından geçen bir kişi, sürücüyü başından vurulmuş olarak hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Ekipler, ismi Erdoğan Süzen olan kişinin tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kamyonette yapılan aramada tabanca da bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Süzen’in cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.