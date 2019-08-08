Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde Zülfü Kekos (48) idaresindeki hurda yüklü kamyon, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Hamzadere Viyadüğü'nde Erdal Canlı yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşan kamyon, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki viyadükten düştü.
Bölgede yer alan İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Kekos'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan diğer sürücüye de ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü sağlanan trafik, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.