Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 3'ü ağır 4 yaralı
Adana'da kamyonetle çarpışan otomobil demir yığınına döndü. Kazada aynı aileden 1’i çocuk 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Ceyhan- Kozan karayolunun Mercimek Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Kozan istikametine seyir halinde olan Halis T. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Hasan T.’nin kullandığı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığınına dönerken, kamyonet ise şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Halis T, eşi Bedia T. ve kızları Damla T. ağır yaralanırken, kamyonet sürücüsü Hasan T. ise hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Halis T. ile Bedia T., buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
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