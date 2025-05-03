Kamyonetle ezip ölümüne neden oldu! 'Bir hayvanın üzerinden geçtiğimi sandım'

Olay, gece saatlerinde Kurtalan ilçesi Mağrip köyü mevkisinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.A., Siirt-Batman kara yolunda 01 AKT 980 plakalı kamyoneti ile seyir halinde olduğu sırada yolda yatan bir kişinin üstünden geçtiğini ihbar etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Erdal Çakır'ın hayatını kaybettiği belirledi. Çakır'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Jandarma ekipleri, Erdal Çakır'ın zihinsel engelli olduğunu ve akşam saatlerinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığını belirledi. Gözaltına alınan kamyonet şoförü A.A., ilk ifadesinde, "Seyir halindeyken yolda bir hayvanın üzerinden geçtiğimi sandım. Aracı sağa çekerek yolu kontrol ettiğimde, karanlık nedeniyle görmeyerek, yerde yatan bir kişinin üzerinden geçtiğimi fark ettim. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım" dedi. Soruşturma sürüyor.