Kamyonetle geldi, dereye hayvan pisliği döktü

Mardin’de bir kişi, kamyonetle geldiği dere kenarına hayvan pisliği döktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntü üzerine harekete geçen polis, F.O. isimli kişiye çevrenin kasten kirletilmesi suçlamasıyla adli işlem uyguladı.

Kamyonetle geldi, dereye hayvan pisliği döktü

’de bir kişi, kamyonetle geldiği yere kenarına hayvan pisliği dökerken görüntülendi.

Nusaybin ilçe merkezinden geçen Çağ Çağ Deresi’nin üzerindeki köprüye kamyonetle gelen 3 kişi, dün içerisinde hayvan pisliği bulunan torbaları suya boşalttı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler sonrası Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Hayvan yetiştiricisi olduğu belirlenen F.O, adresinde gözaltına alındı.

F.O. hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçundan işlem başlatılırken, belediye ekipleri de derede temizlik çalışması yaptı.

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