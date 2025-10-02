Kamyonetle motosiklet çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı
Kocaeli'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Kaza Başiskele ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi'nde Köseköy istikametinde seyir halinde olan A.E.Z. (24) idaresindeki 41 MA 7895 plakalı motosiklet, Fabrika Sokağı'na dönüş yapan F.I. yönetimindeki 34 BLC 466 plakalı kamyonete sağ ön çamurluğundan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Kocaeli Başiskele