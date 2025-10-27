Kamyonetle tarım aracının çarpıştı: Bir ölü

S.D.'nin (43) kullandığı kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında M.T.'nin (80) yönetimindeki tarım aracı olarak tabir edilen patpat ile çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, M.T. hayatını kaybetti, tarım aracında yolcu olarak bulunan H.T. (72) ile kamyonet sürücüsü yaralandı.



Yaralılar, Bolvadin ve Emirdağ'daki hastanelerde tedavi altına alındı.