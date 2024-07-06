Kamyonette başlarından vurulmuş bulunan Halil ve Rukiye, intihar etmiş

Elazığ- Diyarbakır kara yolundaki Hazar Gölü yakınlarında park halindeki kamyonette biri kadın, 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde başlarından vurulduğu belirlenen Halil Çetin ile inşaat mühendisi Rukiye Yıldırım'ın yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Çetin ve Yıldırım’ın cenazeleri, otopsi için morga götürüldü.

İNTİHAR KARARI ALMIŞLAR



Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Çetin ile Rukiye Yıldırım’ın sevgili oldukları, aşklarının aileleri tarafından kabul görmediği için intihar kararı aldıkları ileri sürüldü. Yıldırım’ın ailesinin olaydan bir gün önce kayıp ihbarında bulunduğu tespit edildi.

Halil Çetin’in yanında getirdiği tabancayla Yıldırım’ı başından vurup, intihar ettiği saptandı. Halil Çetin’in, bir gün önce yakınlarından birini arayıp intihar edeceğini bildirdiği, kendisinden haber alınamaması üzerine de jandarma ekiplerinin çevreden yapılan ihbarlar ve ona ait aracın PTS kayıtlarından göl yakınında olduklarının belirlendiği ortaya çıktı.