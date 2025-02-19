Kamyonette binlerce makaron ele geçirildi

Adana'da, bir kamyonette 1 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.

Kamyonette binlerce makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen kamyoneti merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.

Araçtaki aramada 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Dört otomobilin karıştığı zincirleme kazada yedi yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...