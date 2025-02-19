Kamyonette binlerce makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen kamyoneti merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.



Araçtaki aramada 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.