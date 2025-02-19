Kamyonette binlerce makaron ele geçirildi
Adana'da, bir kamyonette 1 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen kamyoneti merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.
Araçtaki aramada 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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