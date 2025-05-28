Kamyonetten düşen çocuk hayatını kaybetti

Aydın'da park halindeki kamyonetin kasasında oyun oynayan çocuk düşerek hayatını kaybetti.

Kamyonetten düşen çocuk hayatını kaybetti

'ın Efeler ilçesinde, 4 yaşındaki Enes Çelebi, park halinde bulunan kamyonetin kasasında oynarken dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan , ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

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