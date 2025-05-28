Kamyonetten düşen çocuk hayatını kaybetti
Aydın'da park halindeki kamyonetin kasasında oyun oynayan çocuk düşerek hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 4 yaşındaki Enes Çelebi, park halinde bulunan kamyonetin kasasında oynarken dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
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