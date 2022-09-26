Kamyonla İstanbul'a getirilen 120 kaçak göçmen yakalandı

Gaziosmanpaşa'da kamyon kasasından sokağa dağılan kaçak göçmenlerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından düzenlenen operasyonda 120 kaçak göçmen yakalandı.

Kamyonla İstanbul'a getirilen 120 kaçak göçmen yakalandı

Gaziosmanpaşa'da yakalanan 120 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gaziosmanpaşa'da dün gece saatlerinde kaçak göçmenler kamyon kasasından inerek sokaklara dağıldı.

Kamyonla İstanbul'a getirilen 120 kaçak göçmen yakalandı - 1

Bu anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri, çalışma başlattı.

Karadeniz Mahallesi'nde bir cadde üzerinde durdurulan minibüste kaçak göçmenler ve M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı.

İlçe genelindeki denetimlerde, 33 Afganistan uyruklu, 21 Pakistan uyruklu, 61 Suriye uyruklu, 3 Bangladeş uyruklu, 1 Angola uyruklu ve 1 Azeri uyruklu olmak üzere toplam 120 kaçak göçmen yakalandı.

Kamyonla İstanbul'a getirilen 120 kaçak göçmen yakalandı - 2

M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şüpheliler ise " Kaçakçılığı" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca Adli Kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

120 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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