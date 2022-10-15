Kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

İstanbul Fatih'te kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Fatih'te hidrolik vinçli kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ordu Caddesi Beyazıt istikameti Laleli tramvay durağı civarında elektrikli bisiklet kullanan bir kişi, 34 FE 3697 plakalı hidrolik vinçli kamyonun altında kaldı.

Kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü - 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan elektrikli bisiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, vinç sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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