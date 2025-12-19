Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
19.12.2025 10:29
DHA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bisiklet sürerken kamyonun çarptığı 6 yaşındaki Turgay Ata Demir hayatını kaybetti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, iddiaya göre yol kenarında bisiklete binen Turgay Ata Demir'e (6) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Demir, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.