Kamyonun çarptığı Eslem 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Haberler - DHA 07.12.2021 - 11:39
Aksaray'da kamyonun çarptığı lise öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 23 Kasım günü Bağlıkaya beldesinde meydana geldi. Uğur C. (46) yönetimindeki buğday yüklü kamyon, okul servisinden inip evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Topakkaya Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Eslem Cengiz'e çarptı.
Kazada yaralanan Eslem Cengiz, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Uğur C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Eslem Cengiz, dün hayatını kaybetti. Elsem Cengiz'in cenazesi Bağlıkaya beldesinde toprağa verildi.