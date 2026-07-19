Kamyonun freni patladı, polis alarma geçti
19.07.2026 03:42
İnegöl'de freni patlayan kamyon polis ekiplerinin yolu boşaltıp güvenlik önlemi almasıyla 15 kilometre sonra durduruldu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinden karpuz yükleyerek Ankara'ya doğru yola çıkan Mehmet Bayakbayan yönetimindeki kamyonun, İnegöl ilçesi Ümitalan rampasından inerken freni patladı.
Şoför Bayakbayan, aracı düz yola güvenle indirdikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
İhbarı alan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kamyonun güzergahında trafiği boşaltıp, sürücüleri uyardı. Yaklaşık 15 kilometre ilerleyen sürücü Bayakbayan, ekiplerin güvenlik önlemleriyle Bursa-Eskişehir kara yolundaki düzlükte kamyonu durdurmayı başardı.
Şoför Mehmet Bayakbayan, freni patladıktan sonra kamyonun hızlandığını belirterek "O sırada olası can kaybını önlemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Sağ olsunlar polis yolu açtı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.