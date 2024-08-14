Kamyonun içinde sıkıştı: Kolu kısmen ampute edilecek

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken hastanın kolunun kısmen ampute edileceği öğrenildi.

Kamyonun içinde sıkıştı: Kolu kısmen ampute edilecek

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Akyazı geçişinde meydana geldi.

Ankara istikametine giden Hasan Y., idaresindeki meyve yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde, yanında yolcu olarak bulunan Aydın A. (51) ise araçta sıkışarak ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile Aydın A.’yı sıkıştığı yerden çıkarttı.

KISMEN AMPUTE EDİLECEK

Yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Aydın A.’nın ameliyata alındığı ve kolunun kısmen ampute edileceği belirtildi. Devrilen kamyon vinç ile düzeltilerek, olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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