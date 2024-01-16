Kan akan miras meselesinde ev hapsi cezası

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde miras meselesi sebebiyle eşinin kardeşini vuran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

Kan akan miras meselesinde ev hapsi cezası

İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde M.B. ile kız kardeşi S.G. arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönen tartışmada S.G.’nin eşi F.G., yanında bulunan silahla M.B.’yi ayağından vurarak yaraladı. Durumun verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

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