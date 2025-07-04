"Kan davası" barışla bitti

Diyarbakır'da "kız kaçırma" nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralanmasıyla aileler arasında başlayan husumet barışla sonuçlandı.

"Kan davası" barışla bitti

'ın Bismil ilçesinde 20 Ağustos 2023'te "kız kaçırma" meselesi nedeniyle başlayan husumetin sona ermesi için Bismil Kanaat Önderleri Derneği üyeleri girişimde bulundu.

Ailelerin barışmaya ikna edilmesi üzerine Köseli Mahallesi Halk Taziyeevi'nde tören yapıldı.

Törende 4 ailenin bazı fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

Törene, Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural, dernek üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...