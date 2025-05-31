Kan donduran aile içi infaz: Anne, kızını boğarak öldürmüş
Gaziantep'te üç çocuk annesi Asiye Baytap'ın aile içi infaza kurban gittiği ve anne Tülay S.'nin ise kızını boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde üç çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 25 yaşındaki Asiye Baytap, yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öldürülen Baytap'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmanın ardından maktulün katil zanlısı olarak anne Tülay S. ve baba Ümmet S. ile kardeşleri M.S. ve S.S. gözaltına alındı.
ANNE, KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
Gözaltında cinayet büro amirliği ekiplerince çapraz sorguya alınan aile üyeleri, cinayeti yaşanan aile içi kavga sonrası işlediklerini itiraf etti.
Anne Tülay S. ise kızını kendisinin boğduğunu söyledi.
Baş katil zanlısı anne Tülay S. ile diğer zanlılar baba Ümmet S. ve kardeşler M.S. ve S.S., emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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