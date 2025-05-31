Kan donduran aile içi infaz: Anne, kızını boğarak öldürmüş

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde üç çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 25 yaşındaki Asiye Baytap, yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öldürülen Baytap'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

