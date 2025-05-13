Kan donduran cinayet: Annesini dövüp, boğarak öldürdü

Osmaniye'de Suriye uyruklu 21 yaşındaki Ali M. ile annesi Nura Zemzem arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali M., annesini dövdü, sonra boğdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Zemzem’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Nura Zemzem’in cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Ali M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.