Kan donduran cinayet: Kardeşi kan izlerinden cansız bedenini buldu

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre, arkadaşı A.B. ile tartışan 23 yaşındaki Orhan Kaplan bıçak darbeleriyle öldürüldükten sonra çayırlık alana atıldı.

Katil zanlısı arkadaşı olay yerinden kaçarken, yaşamını yitiren gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kardeşinin kapı önünden kan izlerini takip etmesi sonucu, iki sokak uzaklıkta bir çaylık alanda bulundu.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Kaplan'ın cansız bedeni savcı incelemesi ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden gencin ailesi ve yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cenaze nakil aracının yanında toplanan kalabalık polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan poliş ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.