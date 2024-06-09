Kan donduran cinayet: Komşusu, bilezikleri için çocuğunun yanında defalarca bıçakladı

Şanlıurfa'da evinde öldürülen Suriye uyruklu Nur Elsüleyman'ın komşusu Demmam Zurer tarafından bilezikleri için öldürüldüğü ortaya çıktı. İfadesinde Zurer, "Kolunda bulunan altınları almak istediğim sırada boğuşma yaşandı ve bağırmaya başladı. Bu sırada ben de evin mutfağından aldığım bıçakla, çocuğunun yanında onu defalarca bıçakladım" dedi.

Kan donduran cinayet: Komşusu, bilezikleri için çocuğunun yanında defalarca bıçakladı

'da dün meydana gelen olayda, 1 çocuk annesi Nur Elsüleyman, eve gelen eşi tarafından kanlar içerisinde bulundu. İhbarla gelen ekipler, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evdeki çocuğunun gözü önünde öldürüldüğü belirlenen kadının cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi. Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, aynı binada oturan komşusu Suriye uyruklu Demmam Zurer'i gözaltına aldı. Zurer, cinayetle ilgisi olmadığını öne sürdü.

BALKONDAKİ KAN İZİ ELE VERDİ

Olayın meydana geldiği evin balkonunda bulunan kan izi ile Zurer'den alınan örnekler uyuşunca ikinci kez ifadesi alınan Zurer, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Kan donduran cinayet: Komşusu, bilezikleri için çocuğunun yanında defalarca bıçakladı - 1

"ÇOCUĞUNUN YANINDA ONU DEFALARCA BIÇAKLADIM"

Zurer, emniyetteki ifadesinde, "Olay günü komşumuz olan Nur Elsüleyman'ın kapısını çalarak evine girdim. Bir süre konuştuktan sonra Nur Elsüleyman'ın kolunda bulunan altınları almak istediğim sırada boğuşma yaşandı ve bağırmaya başladı. Bu sırada ben de evin mutfağından aldığım bıçakla, çocuğunun yanında onu defalarca bıçakladım. Sonra arka balkondan kaçarak evden çıktım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demmam Zurer, tutuklandı.

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