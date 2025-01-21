Kan donduran olay: Dayısı cinsel istismarda bulundu, 12 yaşındaki çocuk hamile kaldı

Elazığ'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan dayısı M.T. tutuklandı. Hamileliği tıbbi müdahale ile sonlandırılan çocuk ise korumaya alındı.

Kan donduran olay: Dayısı cinsel istismarda bulundu, 12 yaşındaki çocuk hamile kaldı

Alacakaya ilçesinde geçen yıl aralık ayında kız çocuğu, eğitim gördüğü okulda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrolde çocuğun hamile olduğu tespit edildi.

Hamilelik tıbbi müdahale ile sonlandırıldı.

DAYISI TUTUKLANDI

İfadesi üzerine kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği dayısı M.T. gözaltına alındı. M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız çocuğu, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne getirilerek korumaya alındı.

Alınan DNA örnekleri ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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