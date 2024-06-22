Kan donduran olay: Eski eşini boğazından bıçakladı, ölene kadar başında bekledi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Abdülkadir K., eski eşi Ayten Çağıran'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçmayan ve kimseyi yanına yaklaştırmayan katil zanlısı koca, hayatını kaybeden kadının cenazesinin başında gözaltına alındı.

Kan donduran olay: Eski eşini boğazından bıçakladı, ölene kadar başında bekledi

Olay, saat 20.00 sıralarında 'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir K. (48), boşandığı eşi Ayten Çağıran (44) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülkadir K. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eski eşini boğazından bıçakladı.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kan donduran olay: Eski eşini boğazından bıçakladı, ölene kadar başında bekledi - 1

ÖLDÜĞÜNÜ KONTROL EDEREK BAŞINDA BEKLEMİŞ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayten Çağıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan görgü tanıkları, Abdülkadir K.'nın olayı gerçekleştirdikten sonra eski eşinin başında dakikalarca bekleyerek hayatta olup olmadığını kontrol ettiğini, kimseyi yanına yaklaştırmadığını öne sürdü.

Katil zanlısı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Ayten Çağıran'ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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