Kan donduran olay: Eski eşini boğazından bıçakladı, ölene kadar başında bekledi

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir K. (48), boşandığı eşi Ayten Çağıran (44) ile tartışmaya başladı.

ÖLDÜĞÜNÜ KONTROL EDEREK BAŞINDA BEKLEMİŞ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayten Çağıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan görgü tanıkları, Abdülkadir K.'nın olayı gerçekleştirdikten sonra eski eşinin başında dakikalarca bekleyerek hayatta olup olmadığını kontrol ettiğini, kimseyi yanına yaklaştırmadığını öne sürdü.

Katil zanlısı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Ayten Çağıran'ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.