Kan donduran olayın ayrıntıları ortaya çıktı: Almanya'da da benzer cinayet işlemiş

HAYATINI KAYBETTİ

Üç çocuk babası Veysel Tekin, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

ŞAHİTLİK YAPMASINI İSTEDİ

Olayın ardından gözaltına alınan Yaşar Yadır, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Yaşar Yadır'ın iki gün önce karıştığı bir kavga nedeniyle Tekin’den şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.

ALMANYA'DA DA BİR KİŞİNİN BOĞAZINA ŞİŞE SAPLAMIŞ

Öte yandan Almanya'da da bir kişinin boğazına şişe sapladığı için 5 yıl tutuklu kalan Yaşar Yadır'ın, iki yıl önce de tahliye olup, sınır dışı edilmesi üzerine memleketi Saraltı beldesine geldiği öğrenildi.

