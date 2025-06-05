Kan donduran olayın ayrıntıları ortaya çıktı: Almanya'da da benzer cinayet işlemiş
Aksaray'da Yaşar Yadır’ın birlikte içki içtiği arkadaşının boğazına şişe saplayarak öldürdüğü ortaya çıkarken, Almanya'da da benzer olaydan beş yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.
Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde birlikte içki içen Yaşar Yadır ile arkadaşı Veysel Tekin arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
ŞİŞEYİ BOĞAZINA SAPLADI
Yaldır, kırdığı şişeyi Tekin’in boğazını saplayıp, yaraladı.
Kanlar içinde kalan Tekin, yere yığılırken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Üç çocuk babası Veysel Tekin, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti.
ŞAHİTLİK YAPMASINI İSTEDİ
Olayın ardından gözaltına alınan Yaşar Yadır, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Yaşar Yadır'ın iki gün önce karıştığı bir kavga nedeniyle Tekin’den şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.
ALMANYA'DA DA BİR KİŞİNİN BOĞAZINA ŞİŞE SAPLAMIŞ
Öte yandan Almanya'da da bir kişinin boğazına şişe sapladığı için 5 yıl tutuklu kalan Yaşar Yadır'ın, iki yıl önce de tahliye olup, sınır dışı edilmesi üzerine memleketi Saraltı beldesine geldiği öğrenildi.
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