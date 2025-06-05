Kan donduran olayın ayrıntıları ortaya çıktı: Almanya'da da benzer cinayet işlemiş

Aksaray'da Yaşar Yadır’ın birlikte içki içtiği arkadaşının boğazına şişe saplayarak öldürdüğü ortaya çıkarken, Almanya'da da benzer olaydan beş yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Kan donduran olayın ayrıntıları ortaya çıktı: Almanya'da da benzer cinayet işlemiş

Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde birlikte içki içen Yaşar Yadır ile arkadaşı Veysel Tekin arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ŞİŞEYİ BOĞAZINA SAPLADI

Yaldır, kırdığı şişeyi Tekin’in boğazını saplayıp, yaraladı.

Kanlar içinde kalan Tekin, yere yığılırken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kan donduran olayın ayrıntıları ortaya çıktı: Almanya'da da benzer cinayet işlemiş - 1 Katil zanlısı Yaşar Yadır

HAYATINI KAYBETTİ

Üç çocuk babası Veysel Tekin, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

ŞAHİTLİK YAPMASINI İSTEDİ

Olayın ardından gözaltına alınan Yaşar Yadır, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Yaşar Yadır'ın iki gün önce karıştığı bir kavga nedeniyle Tekin’den şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.

ALMANYA'DA DA BİR KİŞİNİN BOĞAZINA ŞİŞE SAPLAMIŞ

Öte yandan 'da da bir kişinin boğazına şişe sapladığı için 5 yıl tutuklu kalan Yaşar Yadır'ın, iki yıl önce de tahliye olup, sınır dışı edilmesi üzerine memleketi Saraltı beldesine geldiği öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...