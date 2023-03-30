Kan stokları azalan Kızılay'dan bağış çağrısı

Kan bağışı yapmak hayati önem taşıyor.



Deprem felaketinin ardından Kızılay’ın ulusal kan bağışı çağrısı stokları istenilen seviyelere getirmişti ancak ramazan dolayısıyla kan bağışı oranlarında azalma var.



Türk Kızılayı Çapa Kan Merkezi Doktoru Hafize Kütükçüoğlugil, "Bazı dönemlerde bu ramazan ayı da dahil olmak üzere kan bağışlarında ciddi oranda bir düşüş yaşanıyor. Rutin kan kullanan kana ihtiyacı olan hastalarımızın bu dönemde sayısı azalmamakta. Deprem bölgelerinde hala kan bağışı kabul edilememekte. Oradaki hastalarımızın ihtiyacı yine deprem bölgesi olmayan kan bağış merkezlerinden karşılanmakta." açıklamasında bulundu.