Kanadı kırık atmaca koruma altına alındı

Olay Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Açıkgöz isimli vatandaş, apartman önünde uçamayan bir yavru atmacayı fark etti. Atmacanın kanadının kırık olduğunu fark eden Açıkgöz, yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.