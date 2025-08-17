Elazığ'ın Palu ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan kanadı kırık leylek, koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Palu'da bulunan bir parkta vatandaşlar kanadı kırık olduğu için uçamayan leylek buldu.

Bunun üzerine vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

Parka gelen ekipler, tedavi için leyleği koruma altına aldı.