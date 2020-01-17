Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu'nu onayladı.

Projenin ÇED Raporu, 23 Aralık'ta görüş, itiraz ve önerileri almak için 10 gün süreyle askıya alınmıştı.

Bakan Kurum "ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladık" dedi.

75 milyar liraya mal olacak Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan ÇED Raporu'na göre, projenin 7 yılda tamamlanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin yapımına bu yıl içerisinde başlanacağını açıklamıştı.

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