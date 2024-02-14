Kanal İstanbul davasında karar

Kanal İstanbul Projesi’nin imar planına ilişkin davada karar çıktı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açtığı davada mahkeme, Kanal İstanbul Projesi'nin 1. etabıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı imar planı değişikliğini iptal etti.



Kararda, "İşlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” ifadesi kullanıldı.



İBB’nin Kanal İstanbul'a ilişkin yargıya taşıdığı plan süreçlerine dair diğer davalar için yargı süreci devam ediyor.

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