Kanal İstanbul'un ÇED raporuna dava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul ÇED raporunun iptali için dava açtı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul projesine ilişkin ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Dava dilekçesinde, "Açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsiz zararlara yol açacak olan dava konusu ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması gerekir” denildi.

Dilekçede, Boğaziçi’nden tarihi yarımadaya kadar tüm İstanbul’u etkileyecek projede kültürel mirasa ilişkin yeterli değerlendirme yapılmadığı ve projenin etkisinin yeterince algılanamadiği öne sürüldü.

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