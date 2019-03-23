Adana'da, devrilen elektrikli bisikletten oğluyla kanala düşen baba, 7 yaşındaki çocuğunu kurtarmasının ardından akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde Ahmet Tabar (42), oğlu Musa (7) ile elektrikli bisikletle lahana toplamaya gitti.
Sümbül Caddesi'ndeki çamur nedeniyle kanalın kenarından geçmeye çalışan Tabar, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu oğluyla DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.
Oğlunu kanalın kenarına çıkartmayı başaran Ahmet Tabar, bu sırada akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, ilk müdahalenin ardından Musa Tabar'ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Baba Tabar'ın cesedi ise akıntıya kapıldığı bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Kanala düşen oğlunu kurtaran baba boğuldu
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da devrilen elektrikli bisikletten oğluyla kanala düşen baba, 7 yaşındaki çocuğunu kurtarmasının ardından akıntıya kapılarak boğuldu.
Adana'da, devrilen elektrikli bisikletten oğluyla kanala düşen baba, 7 yaşındaki çocuğunu kurtarmasının ardından akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.