Kanala uçtu, duvarda asılı kaldı

Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalının kenarında asılı kaldı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kanala uçtu, duvarda asılı kaldı

’ın Şarköy ilçesinde 75 yaşındaki M.A.K.'ın kontrolünü yitirdiği otomobili su kanalına düşmek üzereyken kenarda asılı kaldı.

Araçta bulunan T.Ç. isimli yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanal kenarında asılı kalan araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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