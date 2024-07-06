Kanalda çocuk cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında çocuk cesedi bulundu.

Kanalda çocuk cesedi bulundu

'in Tarsus ilçesinde Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Kızıltaş, evinin balkonunda oturduğu sırada sulama kanalında suyun üzerinde hareketsiz yatan çocuk gördü.

Evinde çıkan muhtar Kızıltaş, hemen 112 Acil servisi aradı. Cesedin gittiği yöne doğru giden muhtar ve çevredeki vatandaşlar, Yunus Emre Mahallesi'nde çocuğu sudan çıkardı.

Hareketsiz duran çocuk 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. 5 veya 6 yaşında olduğu tahmin edilen çocuk hayatını kaybetti.

Polis, çocuğun kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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