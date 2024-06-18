Kanalizasyon borusundan oğlak çıktı

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde kanalizasyon borusunda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Kanalizasyon borusundan oğlak çıktı

'nin Ahılı köyünde bir besiciye ait oğlak, kanalizasyon borusuna girerek mahsur kaldı.

Köyde yaşayan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı.

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, oğlağı kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti.

İş makinasının da desteğiyle yolun bir kısmını kazılarak oğlağa ulaşıldı.

Kanalizasyon borusundan oğlak çıktı - 1

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda oğlak borudan çıkarıldı.

Kurtarılan oğlak, veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.

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