Kanalizasyon kazısında göçük: Bir işçi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kanalizasyon kazısı esnasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kanalizasyon kazısında göçük: Bir işçi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Dalaman ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede kanalizasyon hattına bağlantı yapılmak üzere kanal açma çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan 34 yaşındaki Cüneyt Ünlü, kepçe ve ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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