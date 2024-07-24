Kanalizasyon terfi merkezinde temizlik yapan işçiler zehirlendi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kanalizasyon terfi merkezine temizlik yapmak için giren işçiler gazdan etkilenerek bayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan ve merkezte biriken metan gazından zehirlendiği tahmin edilen işçilerden biri hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Kanalizasyon terfi merkezinde temizlik yapan işçiler zehirlendi: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 15.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) ait olan ve yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan kanalizasyon terfi merkezinde meydana geldi.

Yüklenici firma çalışanları temizlik yapmak için merkezdeki alana indi. Bir süre sonra Mehmet Nuri Baştuğ, Asım A. ve Refik K.'nın hareketsiz olduğunu gören diğer çalışanlar durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri 3 işçiyi merkezden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Nuri Baştuğ'nun yaşamını yitirdiği belirledi. Diğer 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Mehmet Nuri Baştuğ'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşçilerin merkezde biriken metan gazından zehirlendiği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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