Kandil gecesi ne zaman? İşte 2023'ün son kandili Mevlid Kandili'nin idrak tarihi

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam ülkelerinde peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor. Peki, kandil gecesi ne zaman?

Kandil gecesi ne zaman? İşte 2023'ün son kandili Mevlid Kandili'nin idrak tarihi

Hazreti Muhammed'in doğum günü olan 'nin 2023 yılında ne zaman, hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. İşte, 2023 Mevlid Kandili tarihi...

KANDİL GECESİ NE ZAMAN?

İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

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