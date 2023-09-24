Kandil gecesi ne zaman? İşte 2023'ün son kandili Mevlid Kandili'nin idrak tarihi

Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nin 2023 yılında ne zaman, hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. İşte, 2023 Mevlid Kandili tarihi...



KANDİL GECESİ NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.



Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.



MEVLİD NE DEMEK?



Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.



Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

