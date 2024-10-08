Kandil ne zaman? 2025 Regaip Kandili tarihi

Üç ayların ne zaman idrak edileceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar kandil günlerini heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın ilk kandili Regaip Kandili olacak. İşte, 2025 kandil günleri ve üç aylar başlangıç tarihi...



ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.



Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.



2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.



Buna göre; Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.



2025 KANDİL GÜNLERİ



Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)



Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)



Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)



Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)