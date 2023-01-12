Kandil tarihleri 2023: Üç aylar ve Regaip Kandili ne zaman?

2023 yılına girilmesi ve üç aylara kısa bir zaman kalmasıyla birlikte kandil tarihleri merak edilmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi sonrasında kandil tarihleri belli oldu. Peki, üç aylar ve Regaip Kandili ne zaman?

Kandil tarihleri 2023: Üç aylar ve Regaip Kandili ne zaman?

Kandil tarihler, milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanıyor. 2023 yılı dini günler takvimi sonrasında üç aylar ve kandil tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

2023 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

- 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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