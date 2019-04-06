Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
Kandil'deki terör hedefleri imha edildi
DHATürkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekâtında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama yaptı.