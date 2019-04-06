Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.