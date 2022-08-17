Kandilli Rasathanesi: Deprem sonrası tsunami riski var

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 17 Ağustos Depremi'nin 23'üncü yıldönümünde, Türkiye'de deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak ve depreme karşı alınacak tedbirleri hatırlatmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.



"MARMARA'YI 262 ADET SENSÖR İLE İZLİYORUZ"



Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener "Biz 1999 yılında, Kandilli Rasathanesi olarak tüm Türkiye'yi 30 tane istasyonla izliyorduk. Şu anda 258 kayıt istasyonuyla tüm Türkiye'yi izleme şansımız var. Türkiye'de toplam 475 sensörümüz var. Bu sensörlerin çoğunluğu Marmara Bölgesi'nde sayıları da 262 adet. Civardaki ülkelerin de istasyonlarından da bilgi alıyoruz. İstatistiklere baktığımızda bu coğrafyada yılda 100 tane 4.0'dan büyük deprem oldu ortalama. Bu coğrafyada belli bir büyüklükte deprem olması sürpriz değil" dedi.



"DEPREM SONRASI TSUNAMİ RİSKİ VAR"



Olası bir Marmara depreminde 2-2.5 metre boyunda tsunami beklendiğini söyleyen Özener, tsunami anında yapılacakları da anlattı. Özener, "Bu yıl deprem etkinliğine baktığımızda sadece Marmara'da 518 tane deprem oldu. Ülkemizin neredeyse tamamına yakınının depremle karşı karşıya olduğunu görebiliyorsunuz. Depremlerden sonra ikincil bir afet de tsunami. Marmara'da olacak tsunamiler, heyelanların yarattığı tsunamiler olacak. Mümkünse kıyıdan uzaklaşarak, daha yüksek rakımlı yerlere çıkarak beklemekte fayda var Marmara'da Uzak Doğu'da olan bir tsunami gibi bir tsunami beklenmiyor" diye konuştu.